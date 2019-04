’Limburgs praten met Van Bommel’

Linssen beseft dat Vitesse een belangrijke rol kan spelen in de kampioensstrijd tussen Ajax en PSV, waarbij hij een duidelijke voorkeur heeft voor de koploper. „Ik gun Van Bommel zeker het kampioenschap. Hij komt bij mij uit de buurt. Maasbracht ligt zo’n kilometer of tien van Neeritter, het dorp waar ik vandaan kom. Als ik hem tegenkom, dan maken we een praatje in het Limburgs. We hebben een leuk contact”, zegt de captain van Vitesse.

„Alleen wil ik hem dat kampioenschap niet cadeau geven. PSV zal er keihard voor moeten werken. Als ze dan verdiend winnen, kun je ze alleen maar feliciteren. Maar wij gaan er natuurlijk alles aan doen om de volle buit hier te houden.”

Lees hier de hele reportage over Vitesse in de aanloop naar de kraker tegen PSV van zondag in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 6 april