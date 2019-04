Advocaat: ’ADO Den Haag? Nee, nooit meer’

„In Nederland is het voor mij gedaan. Ik wil hier goed afsluiten en dan is het klaar”, aldus Advocaat. „Achteraf was het leuk geweest om ook ADO gedaan te hebben maar het is nu eenmaal zo gelopen. Op vroege leeftijd werd ik vanuit het amateurvoetbal assistent van Rinus Michels. Daarna werd het Haarlem, SVV, Nederlands elftal en PSV. Van daaruit was het moeilijk om terug naar ADO te gaan. Maar ik hoop nog altijd dat ADO wint. Behalve dan deze wedstrijd, want nu moet de beste winnen. Als ik daar kom en ik hoor dat lied ’Oh, oh Den Haag’, dan vind ik dat geweldig. Dat hoort echt bij ADO. Het is zo leuk dat ik die mensen, waarover hij zingt, goed heb gekend. Met Theo van der Burch heb ik samengespeeld en bij Martin van Vianen stond ik achter het doel te kijken. Met mijn kin op het hek, want ik was toen nog niet zo groot toen en eigenlijk nog steeds niet. Dat zijn mooie herinneringen, maar ik moet niet te sentimenteel worden.”

Terug met de bus

Hoewel Advocaat in de regio Den Haag woont, zal hij na afloop netjes met de spelersbus naar Utrecht terug keren. „Ik ga altijd terug met de bus. Voor de spelers was ik daar als jonge trainer heel streng in. Ik kan me herinneren dat Peter Hoekstra bij PSV vroeg of hij na een uitwedstrijd tegen FC Groningen daar mocht blijven, omdat zijn ouders 25 jaar getrouwd waren. Toen sprak ik de legendarische woorden: ’Je ouders zijn 25 jaar getrouwd, jij niet.’ Dus die moest drie uur met de bus naar Eindhoven en drie uur terug. Ik geloof dat Peter me nooit meer heeft aangekeken. Dat zou ik nu anders doen. Maar niet voor mezelf. Ik ga altijd mee terug met de bus.”

