De dood fietst mee met Stijn Devolder

Stijn Devolder Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

Hij won twee jaar achter elkaar met een knappe solo de Ronde van Vlaanderen. Hij fietste in teams met kopmannen als Lance Armstrong, Tom Boonen en Fabian Cancellara. De afgelopen twee seizoenen was hij de ervaren steunpilaar naast Wout van Aert, terwijl hij nu als 39-jarige routinier Mathieu van der Poel op sleeptouw neemt in Vlaanderens Mooiste. Zijn mooie palmares wordt echter overschaduwd door de dood van drie van zijn beste makkers in het peloton. Stijn Devolder; aan zijn loopbaan kleeft een traan.