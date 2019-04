’Van der Poel is ongeëvenaard, het grootste talent ooit’

Toch is de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen de man die ’Poeleke’ door zijn eerste monument moet leiden. „Sinds Frank Vandenbroucke heb ik nooit meer zo’n groot talent gezien. Ik denk dat Mathieu nog meer getalenteerd is. Alles waar hij aan begint, kan hij gewoon. Zijn talent is echt ongeëvenaard. Talent en palmares zijn echter andere dingen. Op de weg moet hij het nog bewijzen. Of hij meer talent heeft dan Wout van Aert? Ik denk het wel. Al bewijst Wout nu ook keer op keer dat hij op de weg van een speciaal kaliber is.”

Speels

„Het meest onder de indruk ben ik van hoe Mathieu massasprints naar zijn hand kan zetten. Als een niet echte spurter is hij in staat om wereldsprinters op een fietslengte te zetten. Dat is heel bijzonder. Trainen met hem is speciaal, omdat hij altijd heel speels is. Hij heeft altijd goesting om te koersen. Om wedstrijdjes te doen op training.”

Hoewel alle WorldTour-formaties Van der Poel graag willen inlijven, blijft hij bij het bescheiden Corendon-Circus. Een keuze die Devolder kan begrijpen. „De teamleiding doet er alles aan zodat Mathieu zijn carrière rustig kan door bouwen. In alle rust kan hij nog stappen zetten. Ik denk dat het verstandig is om rustig door te groeien. Als je je ergens goed voelt, is dat heel veel waard. Kom je in een ploeg waar je gevoel krijgt dat je naar je werk gaat, dan gaat dat na verloop van tijd ten koste van je prestaties.”

Lance Armstrong

Devolder reed in de ploegen met Lance Armstrong, Tom Boonen en Fabian Cancellara. „Lance heeft de meeste indruk gemaakt in heel mijn carrière. Ik heb altijd naar hem opgekeken. Heel indrukwekkend hoe sterk hij in zijn hoofd was om alle negatieve sfeer rond hem van zich af te schudden en in die drukte overeind te blijven. Qua persoonlijkheid lijkt Tom echt wel op Lance. Hij was ook een echte leider. Bij QuickStep was Patrick Lefevere echter duidelijk de baas. Het draait altijd om het team. Bij Trek was Fabian Cancellara daarentegen de baas. Hij was enorm dominant. Veel meer dan Armstrong en Boonen. Fabian eiste dat de hele ploeg om hem draaide en dat er voor niemand anders een uitzondering werd gemaakt.”

