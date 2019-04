’Doping bij Juventus in finale ’96? Waanzin en stompzinnig’

Fabrizio Ravanelli (voorgrond) gaat uit zijn dak na de door Juventus gewonnen Champions League-finale in 1996 tegen Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

LAREN - De verhalen over dopinggebruik bij Juventus in de jaren negentig duiken weer op nu de Italianen de Amsterdammers opnieuw ontmoeten. Ze brengen een combinatie van woede en troost bij Ajax-fans die nog met de verloren Champions League-finale van 1996 in hun maag zitten. Maar kom met die beschuldigingen niet aan bij Henk Kraaijenhof, die in 1998 en 1999 Juventus voorzag van trainingsadviezen. „Het is een lichte vorm van waanzin, irrationeel en stompzinnig.”