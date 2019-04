’Vele wedstrijden geen probleem voor Ajax’

„Spelers kunnen makkelijk twee wedstrijden in de week spelen, dat is geen probleem. Het is een kwestie van goed plannen, weten wat je doet en dus de juiste kennis in huis halen.” Kraaijenhof vindt de belasting bij voetbalwedstrijden vergelijkbaar met die in de NBA. „Kijk maar eens hoeveel er gespeeld wordt in het Amerikaanse basketbal. Die mannen spelen meerdere keren per week en hoeven niet van Almelo naar Amsterdam te reizen, maar van Los Angeles naar Chicago of van New York naar San Francisco.”

Formule

„In mijn tijd bij Juventus speelde de ploeg ook lange tijd twee wedstrijden per week”, weet Kraaijenhof nog. „Daar hadden we toen ook een formule voor gevonden. Slim en op individuele basis trainen, niet iedereen is hetzelfde. Conditietraining is bij uitstek geschikt om te individualiseren.”

