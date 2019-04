’Luuk de Jong bepalende factor in titelstrijd’

Dat stelt oud-international Wim Kieft zaterdagochtend in zijn column in De Telegraaf. „Een paar maanden geleden speelde De Jong beter, was hij meer een aanspeelpunt en maakte daarbij belangrijke goals. Nu valt De Jong voetballend wat tegen, maar maakt hij wel aan de lopende band doelpunten. Daarom, en omdat Ajax een loodzwaar programma draait in april, valt het bijna niet voor te stellen dat PSV geen kampioen wordt”, zegt de voormalig spits van onder meer PSV en Ajax.

Bergwijn

Kieft gaat in zijn column ook in op de ontwikkeling van een andere aanvaller van PSV, Steven Bergwijn. „Hij geeft mij nog steeds niet het gevoel of de garantie dat hij kan doorgroeien naar het niveau-Memphis Depay bij Oranje. Wat aan het spel van Bergwijn ontbreekt, is flair. Je mag hem niet vergelijken met Depay, maar meer bravoure in zijn acties kan geen kwaad. Het is zo bleu allemaal.”

