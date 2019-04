Venlo mist afscheidstournee Van Persie

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo geen beroep te kunnen doen op de na dit seizoen afzwaaiende topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, die problemen heeft met zijn kuit. En dus komt Van Persie nog maar maximaal vijf keer in actie, voordat hij zijn voetbalschoenen definitief opbergt en zal hij naast De Kuip alleen nog de voetbaltheaters van Breda en Sittard aan doen. Als Feyenoord zich tenminste niet veroordeeld ziet tot het spelen van play-offs voor Europees voetbal. Van Persie heeft dit seizoen vijftien keer gescoord voor Feyenoord en staat op een totaal van 271 goals in 590 wedstrijden als clubvoetballer.

De absentie van de routinier is een geduchte aderlating voor Feyenoord, dat dit kalenderjaar geen enkele van de zes uitwedstrijden heeft weten te winnen. Vorige week werd op de valreep verloren van FC Utrecht (3-2), terwijl de afgelopen maanden ook FC Groningen, Excelsior en PEC Zwolle in eigen huis te sterk waren voor Feyenoord. De uitduels met Vitesse en PSV leverden gelijke spelen op. De laatste uitzege van Feyenoord dateert inmiddels van vier maanden geleden, toen de Rotterdammers bij het bezoek aan FC Emmen met drie punten de bus instapten (1-4).