Ajax keert jackpot uit

Spelers als Dusan Tadic en Frenkie de Jong zijn een goudmijn voor zaakwaarnemers, die meeprofiteren van transfersommen en salarissen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Dat Ajax een vaste plaats in de top-20 van Europa probeert te verwerven, is ook terug te lezen in de lijst ’betalingen aan intermediairs’ die de KNVB deze week publiceerde. Daaruit blijkt dat de Amsterdammers zo’n 10,4 van de in totaal 24,5 miljoen euro aan zaakwaarnemers uitgekeerde commissie voor hun rekening nemen. „Ons doel is aan te haken bij de Europese top”, verduidelijkt Marc Overmars.