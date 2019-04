’Ajax was deze week geen koploper’

De PSV-verdediger maakt het niet mooier dan het is. Natuurlijk krijgt hij iets mee van de berichten rond de strijd met Ajax en de kans die PSV vorige week heeft laten liggen in de Johan Cruijff ArenA (3-1).

„Dat kan ik niet ontkennen, nee. Ik heb hier en daar wel wat opmerkelijke reacties gelezen. Dat ga ik nu niet allemaal herhalen, maar dat ging vooral over ons spel. Uiteindelijk is het belangrijkste dat wij het volledig in eigen hand hebben. Op Ajax hebben wij geen invloed”, aldus Dumfries. ”Wij zijn de koploper. Al een hele tijd. Ik vind dus ook niet dat Ajax deze week even koploper is geweest. Dat ben je pas na hele speelronde.”