Sport Kort: Polling sneuvelt in tweede ronde

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

17.51 uur: Daan Huizing heeft het Jordan Mixed Open op zijn naam geschreven. De 28-jarige golfer eindigde het toernooi in Akaba met een score van 200 (16 onder par) en hield de Engelse Meghan MacLaren twee slagen achter zich.

16.47 uur: Judoka Kim Polling is bij de Grand Prix in Antalya in de tweede ronde uitgeschakeld. De voormalige nummer 1 van de wereld moest zich in de golden score gewonnen geven tegen de Griekse Elisavet Teltsidou, die op ippon zegevierde. Polling was in de klasse tot 70 kilogram met winst op ippon tegen de Braziliaanse Ellen Santana sterk begonnen aan het toernooi in Turkije.

12:10 uur Waterpoloster Debby Willemsz stopt als international. De 24-jarige keepster zegt niet meer de motivatie te kunnen opbrengen om fulltime met topsport bezig te zijn. Willemsz maakt nog wel het seizoen af bij haar club GZC Donk.

11.04 uur Stephen Curry had met 40 punten weer eens een belangrijk aandeel in een zege van Golden State Warriors, de titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg versloeg Cleveland Cavaliers met 120-114. Beide teams stonden de afgelopen vier seizoenen in de finale telkens tegenover elkaar.

08:50 uur Dankzij een goede tweede ronde heeft golfer Joost Luiten zich in het Texas Open, een toernooi uit de PGA, opgewerkt naar de 36e plaats. De Nederlander was het toernooi begonnen met een ronde van 72 slagen, het baangemiddelde. Een dag later zat hij daar met 69 drie slagen onder. Luiten steeg 38 plaatsen.

Joost Luiten Ⓒ Hollandse Hoogte

09:19 uur De Nederlandse curlers kunnen op het WK in Lethbridge nog achtste worden. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt versloeg in de voorlaatste speelronde Zuid-Korea met 8-7. Nederland heeft een zege nodig op gastland en recordkampioen Canada om met de achtste plaats te voldoen aan de eisen voor de A-status van NOC*NSF.