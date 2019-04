Dumfries (PSV) zet de motor weer aan tegen Vitesse

Met het zelfvertrouwen van Denzel Dumfries (links) zit het wel goed. „Wij gaan voor het kampioenschap, en niets anders.” Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Kom bij Denzel Dumfries niet aanzetten met theorieën over mentale of fysieke vermoeidheid. De energieke rechtsback van PSV en het Nederlands elftal zou elke dag wel een wedstrijd willen spelen. „We moeten gewoon vol gas vooruit richting Arnhem”, zegt de Duracel-man in aanloop naar het uitduel met Vitesse van morgenmiddag.