Hele regio voelt de druk bij FC Twente

Het hele seizoen spelen de voetballers met de wetenschap dat de missie niet mag mislukken. Niet promoveren betekent misschien wel het einde van de club. Althans, dat wordt beweerd. Desondanks leek het elftal vrijuit te voetballen en was op een gegeven moment de achterstand van Sparta vrijwel onoverbrugbaar. Bijen: ,,We wisten dat we wel een keer zouden gaan verliezen. Dat dat meteen twee keer gebeurt hadden we niet verwacht.''

FC Twente verloor vrijdag op eigen veld van FC Dordrecht, enkele dagen nadat het bij RKC de eerste nederlaag van 2019 had geleden. Met nog vijf wedstrijden te gaan, waarvan drie thuis, is er desondanks nog een voorsprong van zeven punten op Sparta. Laten we vooral daar de nadruk opleggen, was de algehele conclusie.

Twee keer verlies, beide keren zonder de geblesseerde Wout Brama. ,,Hij is ongelooflijk belangrijk voor ons'', aldus Bijen over de routinier, die terugkwam uit Australië om zijn club in bange dagen bij te staan. ,,Wout zorgt voor een goede balans in het elftal. Hij praat veel, in het veld, maar ook buiten het veld. Daarnaast is hij één van de oudere jongens die ook nog eens heel goed voetbalt. Dat alles neemt niet weg dat we het ook zonder hem moeten kunnen.''

"Jongens uit de streek voelen de druk het hardst"

Bijen zat al in de jeugdopleiding toen FC Twente kampioen van Nederland werd. Als geen ander weet hij wat de club daarna heeft doorstaan. ,,De jongens uit de streek voelen de druk het hardst. Ik ben hier opgegroeid, heb nooit ergens anders als prof gespeeld. Mijn familie is fan, iedereen zit op de tribune. Ik weet hoe graag de hele regio wil dat Twente terugkeert op het hoogste niveau. Maar ik ben ook prof. Dus moet ik er gewoon staan, elke week. Spanning of geen spanning.''

Misschien is het een voordeel dat veel spelers van elders komen. Bijen: ,,De jongens uit Spanje beleven het waarschijnlijk anders. Die dragen het verleden van de club niet met zich mee. Dat kan in deze fase handig zijn. Misschien dat ze net iets vrijer kunnen voetballen. Want natuurlijk is er spanning. We hebben dubbele programma's, het einde van het seizoen nadert, belangrijke spelers zijn geblesseerd. Nu moeten we laten zien dat we het kunnen.''