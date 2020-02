Van den Brom: ’Misschien was dit wel het goede moment om tegen Ajax te spelen’

„Alle betrokkenen hebben goed overlegd, ik heb hier alle begrip en waardering voor”, reageerde hij bij FOX Sports. „Het is ook goed dat ze nu al met deze beslissing komen.”

De KNVB zette een streep door alle vier de eredivisieduels van zondag vanwege de verwachte storm. De veiligheid van supporters en spelers zou onvoldoende gewaarborgd zijn. FC Utrecht verheugde zich al de hele week op het duel met Ajax, dat door de meeste supporters als ’de wedstrijd van het jaar’ wordt gezien. Het stadion was eindelijk weer eens uitverkocht. Veel fans kwamen zaterdag naar de training om veel vuurwerk af te steken en de spelers nog eens extra toe te juichen.

„Het is een bijzondere wedstrijd en we waren er klaar voor. Misschien was dit wel het goede moment om tegen Ajax te spelen”, doelde Van den Brom op de overvolle ziekenboeg van de koploper van de eredivisie. Hakim Ziyech, Quincy Promes, David Neres, Joël Veltman en Zakaria Labyad waren allemaal niet inzetbaar. Het was de bedoeling dat Daley Blind als invaller zijn rentree zou maken bij Ajax. „Zelf hebben we ook wat blessures”, zei van den Brom. „Het is jammer dat we ze zondag niet treffen, maar niet meer dan dat. Ik heb er alle begrip voor.”

Bekijk ook: Eredivisie gaat zondag niet door vanwege de storm Ciara