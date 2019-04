Rijsbergen zoekt avontuur op Salomonseilanden

De voormalig international, die in 1974 zijn opwachting maakte in de WK-finale, is slechts drie maanden verbonden aan de eilandengroep. Rijsbergen werd zaterdagochtend in De Kuip gepresenteerd.

De 66-jarige Rijsbergen moet de Salomonseilanden naar winst van de Pacific Games leiden. Die worden in juli in Samoa gehouden. Half mei komt het nationale team naar Nederland voor een trainingskamp van drie weken en een aantal vriendschappelijke duels tegen Nederlandse amateurclubs.

De naam van Hans Kraay werd ook genoemd, maar hij besloot af te zien van het avontuur.

Rijsbergen werkte al als bondscoach van Trinidad en Tobago en Indonesië.