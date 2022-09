Tourwinnaar Jonas Vingegaard wint rit over betonwegen in Kroatië

De renner van Jumbo-Visma, die in Kroatië zijn eerste wedstrijd rijdt na de door hem gewonnen Tour de France, versloeg in de sprint de Brit Oscar Onley van Team DSM in de sprint. De Sloveen Matej Mohoric werd derde.

De 21-jarige Italiaan Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) behield de leiding in het algemeen klassement. De winnaar van de eerste twee etappes heeft 1 seconde voorsprong op Vingegaard. De Deen was aangenaam verrast door zijn optreden. „Het is fijn om eens in het laatste deel van het seizoen een koers te winnen. De afgelopen jaren was ik in het najaar niet meer op mijn best”, vertelde Vingegaard. „Het was een lastige finale met een klim op een gravelpad. Je kon niet aanzetten door op de pedalen te gaan staan, je moest blijven zitten.”

De Nederlander Mathijs Paasschens finishte als tiende in de koers, die officieel de naam CRO Race draagt en zondag eindigt.