Eerst handen wassen voor persconferentie

Vorige week moest Tim Declercq de BinckBank E3 Classic al laten schieten met darmproblemen en woensdag was het Philippe Gilbert die moest afstappen in Dwars door Vlaanderen, omdat hij last had van zijn maag. Daarom moesten de bezoekers van de persconferentie over de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt verreden, eerst hun handen desinfecteren voordat ze überhaupt een vraag konden stellen.

Bij Deceuninck-Quick Step vonden ze de normaalste zaak van de wereld. De ploeg wees erop dat de renners zelf hun handen ook voortdurend desinfecteren.