Atlético met Costa en Morata in Camp Nou

Beiden hadden last van blessures maar zijn fit genoeg bevonden voor een optreden in Camp Nou, waar de thuisploeg het duel begint met acht punten voorsprong.

,,Goed nieuws, Diego Costa en Alvaro Morata zijn door de medische staf fit bevonden en zijn beschikbaar voor Barça-Atléti'', twitterde de club uit Madrid. Costa raakte vorige week in het met 4-0 gewonnen duel met Alavés geblesseerd aan een hamstring en miste dinsdag het duel met Girona dat Atlético met 2-0 won. Morata liep tegen Girona een enkelblessure op en leek de wedstrijd tegen de koploper te moeten missen.

Atlético heeft nog acht duels om het gat met Barcelona te dichten. Een zege in Camp Nou lijkt noodzakelijk, maar is zeldzaam. In 2006 lukte het de ploeg uit Madrid voor het laatst.