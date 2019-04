Oudste profvoetballer ooit is 73 jaar

„Dit is niet alleen een bron van trots voor mij, maar ook voor de Israëlische sport in het algemeen”, aldus de kersverse recordhouder.

Ironi Or Yehuda speelt in de Liga Bet dat uitkomt in de vierde divisie in Israël. Hayik verloor zijn recordwedstrijd overigens wel met 5-1 van Maccabi Ramat Gan. Nadat hij de volle 90 minuten had gespeeld liet Hayik weten klaar te zijn voor de volgende wedstrijd ondanks zijn vergevorderde leeftijd.

Na afloop van de wedstrijd werd hij officieel opgenomen in het Guiness Book of Records.

De Uruguayaan Robert Carmona was de vorige recordhouder. Hij was 53 jaar toen hij in de basis stond bij Pan de Azucar. Dat was in 2015.