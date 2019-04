Bouwmeester zeilt naar zilver op Mallorca

De Friezin, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, won de medalrace en klom van de vierde naar de tweede plaats. De winst voor de kust van Palma de Mallorca was voor de Deense Anne-Marie Rindom, de nummer 3 van het WK van vorig jaar. Maxime Jonker, tweede in de medalrace, sloot de wedstrijd af als achtste. Daphne van der Vaart werd tiende.

Nicholas Heiner eindigde als vijfde in de medalrace van de Finnklasse, diezelfde positie bezette hij in de eindstand. Heiner nam een voorsprong op Pieter-Jan Postma, met wie hij strijdt om een olympisch ticket. Postma plaatste zich niet voor de medalrace. Het EK in Athene (13-18 mei) is het tweede en laatste kwalificatiemoment.