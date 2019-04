Heerenveen mist ’speler van uitstervend ras’ in Emmen

De routinier viel afgelopen donderdag tijdens het bezoek aan Feyenoord uit met een knieblessure en moet het duel aan de Oude Meerdijk overslaan.

Acceptabel niveau

„Na zijn lange blessure heeft Stijn een heel acceptabel niveau gehaald”, verklaarde Olde Riekerink tegenover Omroep Friesland. „Maar na zijn rentree heeft hij nu dus weer een tikje terug gehad. En we spelen drie wedstrijden in zeven dagen, dus we zijn voorzichtig met hem.

De coach van de Friezen hoopt ook volgend seizoen nog te beschikken over de 35-jarige linkspoot. „Hij is heel belangrijk voor ons. Stijn heeft natuurlijk veel kilometers op zijn teller, een goed inzicht en overwicht op de groep. Ik hoop dat hij doorgaat, hij is een soort bindmiddel voor het elftal, echt van een uitstervend ras.

