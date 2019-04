’Liverpool ziet in Depay de opvolger van Mané’

Volgens de Franse krant L’Equipe heeft Liverpool het oog laten vallen op de 25-jarige Depay, die in anderhalf jaar Manchester United tot 33 competitiewedstrijden en twee doelpunten op het hoogste Engelse niveau kwam. In januari 2017 verkaste de aanvaller naar Lyon, waar hij nog steeds actief is.

Opvolger Mané

Depay zou bij de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de opvolger moeten worden van Sadio Mané, die volgens de Franse krant open staat voor een vertrek naar Real Madrid. Waar Depay het afgelopen jaar onder bondscoach Ronald Koeman helemaal is opgeleefd in het Nederlands elftal, beleeft hij een minder sprankelend seizoen bij Lyon.

Nadat de geboren Moordrechter vorig jaar liefst negentien competitietreffers maakte, staat de teller dit seizoen pas op zes. Bovendien zit Depay vaker dan hem lief is op de reservebank. Ook deze zaterdag moet hij (in het thuisduel met Dijon) weer genoegen nemen met een plaats op de bank.

