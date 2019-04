Stevens lijdt uiterst pijnlijke nederlaag met Schalke

VfB Stuttgart, de nummer 16 van de Bundesliga, speelde deze zaterdagmiddag 1-1 tegen 1.FC Nürnberg, en kijkt met nog zes wedstrijden te gaan tegen een achterstand van vijf punten op Schalke aan. Augsburg, dat een plaats lager staat dan Schalke en een punt minder heeft, speelt zondag nog de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim.

Bruma

Via Ante Rebic kwam Schalke al binnen een kwartier op achterstand, maar Suat Serdar repareerde de schade al snel. Lange tijd leek 1-1 ook de eindstand te worden, tot aan de 98e(!) minuut van de wedstrijd. Scheidsrechter Sascha Stegemann leek na de laatste afgeslagen aanval voor het einde te fluiten, maar werd toch door de videoscheidsrechter geattendeerd op een handsbal in het strafschopgebied van Schalke.

De arbiter ging zelf de beelden bekijken op de monitor en kwam vervolgens tot de beslissing die heel Schalke al vreesde, een strafschop voor Eintracht Frankfurt. Luka Jovic voltrok vanaf elf meter op uiterst koele wijze het vonnis over het geplaagde Schalke, waarvoor Jeffrey Bruma het hele duel speelde. Aan de andere kant maakte Jetro Willems de negentig minuten vol. Jonathan de Guzman startte ook in de basis, maar bleef - met geel op zak - na rust in de kleedkamer achter.

Bayer Leverkusen

In de subtop van de Bundesliga onderging Peter Bosz met Bayer Leverkusen een ijskoude douche. De thuisploeg nam tegen RB Leipzig voor rust twee keer een voorsprong, maar stortte na de tweede gelijkmaker van de bezoekers helemaal in. Leipzig won uiteindelijk met 2-4 in de BayArena.

Peter Bosz baalt van de nederlaag van Bayer Leverkusen. Ⓒ AFP

VfL Wolfsburg

En van die nederlaag profiteerden Wout Weghorst en Paul Verhaegh met VfL Wolfsburg. Die Wölfe wonnen in eigen huis met 3-1 van Hannover 96 en klommen zo over Bayer Leverkusen en Werder Bremen naar de zesde plaats. Laatstgenoemde ploeg speelt morgen nog de uitwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach. Weghorst scoorde niet, maar speelde wel het hele duel voor Wolfsburg. Verhaegh kreeg geen speelminuten van trainer Bruno Labbadia.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga