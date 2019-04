Müller met millimeter voorsprong de snelste in Volta Limburg Classic

Voor de 22-jarige Müller was het zijn eerste overwinning als prof. In 2017 debuteerde hij bij BMC, maar nu komt hij al voor het tweede opeenvolgende jaar uit voor het Franse Vital Concept. Dit tweetal reed in de zware finale door het Zuid-Limburgse land en de Belgische Voerstreek weg met de Belg Ben Hermans. Waar Roompot-Charles in de breedte een sterke indruk maakte, reed de oranje ploeg echter teveel achter de feiten aan in plaats van dat het zelf het initiatief nam.

Geen team

Opvallend feit in Nederlands tweede belangrijkste wedstrijd na de Amstel Gold Race was de afwezigheid van de WorldTour-formaties Jumbo-Visma en Team Sunweb. Door de drukke programma’s konden zij geen team samenstellen, al hebben beide ploegen nog genoeg renners vrij die dit weekeinde niet in actie komen.

De organisatie van de Volta Limburg Classic gaat evalueren of het misschien van datum moet veranderen. Zo daags voor de Ronde van Vlaanderen en twee dagen voor de start van de Ronde van het Baskenland is niet echt ideaal. Een overstap naar de vrijdag wordt overwogen.

Nationale selectie

De Nederlandse wielerunie KNWU wil kijken of het in de toekomst mogelijk is om in een aantal grote Nederlandse eendagskoersen met een nationale selectie van start te gaan met een aantal Nederlandse renners die voor verschillende WorldTour-formaties uitkomen.