Benzema redt Real Madrid

De thuiswedstrijd tegen middenmoter SD Eibar leverde een benauwde zege op: 2-1. Karim Benzema was de gevierde man bij de Madrilenen. De Franse aanvaller leidde zijn ploeg met doelpunten in de 59e en 81e minuut naar de zwaarbevochten overwinning.

Door een treffer van Marc Cardona kwam Eibar in de 39e minuut op voorsprong. Real Madrid liet in de eerste helft vrijwel niets zien. Het publiek reageerde bij de rust boos op de wanprestatie van de thuisploeg, die na de pauze iets meer inzet, inspiratie en kwaliteit toonde. Benzema liet in de eindfase nog enkele flinke kansen liggen op een hattrick. In de extra tijd schoot hij nog op de paal.

Real Madrid staat als nummer drie nu twee punten achter op stadgenoot Atlético, dat zaterdagavond aantreedt bij koploper Barcelona. De lijstaanvoerder heeft tien punten meer dan de 'Koninklijke'.