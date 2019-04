Maradona stapt om opmerkelijke reden op als trainer in Mexico

Volgens de Argentijnse voetballegende zorgt zijn aanwezigheid aan de zijlijn ervoor dat zijn club benadeeld wordt door de scheidsrechters. Dat heeft de 58-jarige Maradona vrijdagavond aangekondigd.

„Als het slottoernooi voorbij is, verlaat ik Dorados”, verklaarde ’Pluisje’, die in 1986 met Argentinië het WK won, na het 1-1 gelijkspel tegen Venados de Merida (1-1). „Ik vind het erg jammer, maar het is mijn beslissing.” Maradona wond zich na de wedstrijd erg op over een niet gefloten penalty. Volgens hem werd die niet toegekend omdat hij de coach is van Dorados.

Begin december slaagde Dorados er net niet in de eerste fase in de Mexicaanse tweede klasse te winnen. De ploeg van Maradona ging in de return van de finale tegen Atlético San Luis met 4-2 onderuit na verlenging. De heenwedstrijd was 1-0 geëindigd in het voordeel van Maradona’s troepen. De winnaars van de eerste en de tweede fase van het kampioenschap in de Mexicaanse tweede klasse nemen het op het einde van het seizoen tegen elkaar op, met als inzet promotie naar de eerste divisie.