Sagan: ’Je kan ’Vlaanderen’ winnen als je je slecht voelt’

„Als ik morgen win, zeg ik dat ik me voortreffelijk voel. Als ik niet win, zeg ik dat ik me slecht voel. Het gaat niet alleen om conditie, maar ook hoe de race loopt. Je kan de Ronde van Vlaanderen winnen als je je slecht voelt. Je kan ook verliezen als je je goed voelt. Het kan een geluksdag worden, maar ook een hel”, zegt hij tegen Cycling News.

Dat Sagan nog niet heeft weten te overtuigen in de klassiekers en semiklassiekers, houdt hem niet bezig. De Slowaak leeft in het hier en nu.

„We verliezen tijd als we het hebben over de geschiedenis of de toekomst. We zijn nu hier en wat er morgen gebeurt is de vraag. Ik moest wel wennen aan de Belgische manier van rijden. De E3 was zwaar, maar ik was beter in Gent-Wevelgem. Met de tegenwind was het lastig daar. Nu kijk ik uit naar Vlaanderen en Parijs-Roubaix.’”