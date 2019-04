’Juve’ wint generale voor Ajax in slotfase

In Turijn boog Juventus na rust een achterstand om in een zege: 2-1. In de 84e minuut maakte invaller Moise Kean met een diagonaal schot het winnende doelpunt.

Vijf minuten voor rust zette de Poolse spits Krzysztof Piatek de bezoekers op voorsprong met een bekeken schot over de grond. Na een uur maakte Paulo Dybala gelijk vanuit een strafschop. Dybala was zelf naar de grond gewerkt. Zes minuten na zijn doelpunt moest Dybala plaatsmaken voor Kean.

Om de 19-jarige Kean was afgelopen week veel te doen. Dinsdag werd hij in de gewonnen uitwedstrijd tegen Cagliari (0-2) racistisch bejegend door de fans van de thuisploeg. Kean ging na zijn doelpunt met zijn armen gespreid voor een vak met Cagliari-fans staan en werd daarover bekritiseerd door ploeggenoot Leonardo Bonucci. Daarop kreeg Bonucci veel kritiek vanuit de voetbalwereld.

Juventus kan zondag al de achtste landstitel op een rij vieren. Nummer twee Napoli ontvangt Genoa en bij een nederlaag van de ploeg uit Napels is het kampioenschap van ’Juve’ al een feit. De voorsprong van Juventus is dan met nog zeven duels te gaan 21 punten. Bij een gelijk aantal punten is het onderlinge resultaat doorslaggevend.

Bij Juventus ging de Duitse middenvelder Emre Can al na 25 minuten geblesseerd naar de kant met een enkelblessure. Cristiano Ronaldo, die herstellende is van een hamstringblessure, ontbrak opnieuw in de selectie. De Portugese topschutter hoopt woensdag in Amsterdam tegen Ajax weer te kunnen spelen.