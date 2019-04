Ajax heeft geen moeite met Willem II

De Eindhovenaren spelen zondagmiddag de uitwedstrijd bij Vitesse en nemen bij een driepunter de leiding in de competitie weer over. Er zijn na dit Eredivisie-weekend nog vijf speelronden te gaan.

Ziyech en Veltman

Met de weer fitte Hakim Ziyech en Joël Veltman opnieuw als de vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui aan de aftrap vervolgde Ajax in Tilburg de jacht op de landstitel. In het Koning Willem II Stadion stond het voorproefje van de bekerfinale op het programma, want op 5 mei treffen beide ploegen elkaar in De Kuip tijdens de eindstrijd om de ’Dennenappel’.

Het eerste gevaar kwam van de thuisploeg. Alexander Isak speelde zich aan de linkerkant vrij en vuurde hard richting het doel van André Onana. De Kameroense doelman stompte de bal pardoes tegen de linkervoet van Marios Vrousai aan, waarna de goalie opnieuw redding bracht. En waar de Willem II-fans zich eerst bijna konden verkneukelen om een goedkoop verkregen voorsprong, keken ze drie minuten later tegen een achterstand aan.

Magnifieke goal Van de Beek

Via Donny van de Beek nam Ajax op magnifieke wijze de leiding. Frenkie de Jong ging op de rand van het strafschopgebied de combinatie aan met Dusan Tadic, die de doorgelopen middenvelder met een boogbal bediende. En terwijl drie Willem II’ers zich bekommerden om De Jong, kwam Van de Beek helemaal vrij. De Jong kopte de bal voor de voeten van zijn maatje, die met een mooie drop-kick de score opende.

Tien minuten later kwam Willem II op gelijke hoogte, en wie anders dan ’man in vorm’ Isak was daar verantwoordelijk voor. Daley Blind tikte de doorgelopen Vrousai in het strafschopgebied aan en scheidsrechter Danny Makkelie wees naar de stip. Met een gelijke stand stevende de wedstrijd af op het rustsignaal, maar Freek Heerkens besloot op ongelukkige wijze anders.

Eigen goal Heerkens

De centrale verdediger van de thuisploeg hakte - zonder tegenstander in zijn buurt - een voorzet van David Neres achter zijn eigen doelman, waardoor Ajax toch nog met een voorsprong de kleedkamer opzocht. Die had nog comfortabeler kunnen zijn, maar Van de Beek kopte een loepzuivere voorzet van Tadic tegen de lat boven Timon Wellenreuther.

Acht minuten na rust kwam Ajax alsnog op 1-3, toen Tadic met zijn rechterbeen de diepgaande Veltman bediende. De rechtsback had zeeën van ruimte, en volleerde de bal netjes in de korte hoek. Een opsteker voor Veltman, die weer terug is van een lange blessure en zich - door de schorsing van Mazraoui - ook klaar zal moeten maken voor een basisplaats tegen Juventus in de Champions League woensdag.

Honderdste Eredivisie-goal Ajax

Via Daniel Crowley (slap schot op aangeven van Isak), Vrousai en Vangelis Pavlidis (beiden misten een scherpe voorzet van Diego Palacios) was Willem II halverwege de tweede helft een aantal keer in de buurt van de aansluitingstreffer, maar was het Ziyech die de wedstrijd besliste. Nadat de Marokkaan eerst al de lat had getroffen, pegelde hij tien minuten later wél raak. Het was de honderdste Eredivisie-treffer van dit seizoen voor Ajax, en dat was de club negen jaar geleden voor het laatst gelukt.

Het gaf Ten Hag de mogelijkheid om Lasse Schöne, Tadic en De Jong te wisselen, met het oog op het bomvolle programma van de komende weken. Bij gebrek aan spektakel van hun eigen ploeg gaf het Koning Willem II Stadion De Jong bij zijn wissel maar een staande ovatie, een mooi gebaar richting de speler die zijn Eredivisie-debuut namens de Tilburgers heeft gemaakt.

Ajax kan zo rustig achteroverleunen om te kijken hoe PSV het er zondag vanaf brengt in Arnhem, terwijl Willem II er niet in slaagde om zich vaster in de subtop te nestelen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie