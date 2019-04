Bayern vernedert Dortmund in topper

Na rust konden de toeschouwers in de Allianz Arena nog een keer juichen (5-0).

Bayern München nam dankzij de winst de eerste plaats in de Duitse competitie weer over van Dortmund. De ’Rekordmeister’ heeft nu één punt voorsprong, met nog zes wedstrijden te gaan.

Mat Hummels en Robert Lewandowski, twee oud-spelers van Dortmund, maakten de eerste twee doelpunten. Verdediger Hummels opende in de tiende minuut de score met een kopbal, kort nadat Mahmoud Dahoud aan de andere kant de paal had geraakt. Hummels hield daarmee een opvallende reeks in stand. De 30-jarige Duitser heeft sinds het seizoen 2008-2009 ieder jaar gescoord in de Bundesliga. Alleen ploeggenoot Franck Ribéry kan dat ook zeggen.

Spits Lewandowski tekende in de 17e minuut voor zijn 200e treffer in de Bundesliga. De Pool maakte er daarvan 74 in het geel-zwart van Dortmund. Javi Martinez en Serge Gnabry voerden de score in de laatste vijf minuten voor rust op naar 4-0. Lewandowski liet in de slotfase op aangeven van Gnabry ook de vijfde treffer van de thuisclub aantekenen.

Arjen Robben ontbrak wederom in de selectie van Bayern. De 35-jarige Groninger, bezig aan zijn tiende en laatste seizoen in München, staat al sinds november aan de kant met fysieke problemen. Robben hoopt in de laatste weken van het seizoen nog van waarde te kunnen zijn.