Manchester City naar eindstrijd FA Cup

Een snelle goal van Gabriel Jesus, die al in de 4e minuut raak kopte, was tegen Davy Pröppers Brighton & Hove Albion beslissend. Na een voorzet vanaf de rechterflank van Kevin De Bruyne werkte Jesus de bal al duikend binnen (1-0).

City heeft de FA Cup sinds 2011 niet meer gewonnen. Vorig jaar ging die prijs naar Chelsea. Zondag strijden Watford en Wolverhampton Wanderers om de tweede finaleplaats.

Voor Manchester City is het al de achtste zege op een rij. Het verloor dit jaar pas één keer. Eind januari was Newcastle United in de competitie met 2-1 te sterk.

Dinsdag staat City in de kwartfinales van de Champions League tegenover Tottenham Hotspur. Het eerste duel is in Manchester.