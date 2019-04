Veltman na goal: ’In Zeist op geoefend’

Joel Veltman wordt bejubeld na zijn goal. Ⓒ BSR Agency

TILBURG - Ajacied Joël Veltman trakteerde zichzelf na zijn plek in de basis ook nog eens op een doelpunt bij de 1-4 zege in Tilburg tegen Willem II. En ook nog eens een fraaie. „In Zeist hebben we veel geoefend op afwerken.