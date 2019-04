Ziedende Advocaat grijpt in bij Utrecht

„Het was een totale offday. Je kunt verliezen, maar niet op deze manier. Het hele elftal was slap. Met het voetbal viel het misschien nog wel mee, maar qua instelling zaten we absoluut niet in de wedstrijd. We gaven de goals ook heel makkelijk weg. Er was geen enkele scherpte in de duels. Dit is onacceptabel.”

Advocaat nam na de wanvertoning van FC Utrecht meteen maatregelen. „We zouden zondag een vrije dag hebben, maar die gaat nu niet door”, kondigde hij verbolgen aan.

Tijdens de rust had hij ook al ingegrepen. Verdediger Timo Letschert kon gaan douchen. „Nee, hij was niet geblesseerd”, liet Advocaat weten bij FOX Sports. „Hij zei dingen in de rust die niet kunnen. Daarom heb ik hem gewisseld.”

