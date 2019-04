Koster: ’Waarom zouden wij dat niet kunnen?’

,,Daar kunnen we dan in de bekerfinale van profiteren", doelde hij op de eindstrijd van 5 mei in De Kuip.

Willem II probeerde waar mogelijk ook tegen Ajax aan te vallen. ,,Dat deden AZ en Heracles ook en die wisten te winnen. Waarom zouden wij dat niet kunnen", zei Koster. ,,Maar Ajax had de zaken prima voor elkaar. Je hoopt dat ze iets minder scherp zijn met de wedstrijd tegen Juventus in aantocht. Maar ze hebben niets aan het toeval overgelaten. Ze hebben dik verdiend gewonnen."

Zelfs Alexander Isak kon Willem II niet aan succes helpen. De Zweedse sensatie benutte een strafschop en mocht zijn elfde doelpunt in elf wedstrijden vieren. Verder had hij het heel lastig tegen Matthijs de Ligt. ,,Zo'n wedstrijd tegen Ajax is voor iedereen een graadmeter", zei Koster. ,,Dan leer je waar je staat."

