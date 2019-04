FC Groningen wint zevende thuisduel op rij

Dinsdag nam Gladon, toen ook als invaller, ook al de winnende goal voor zijn rekening tegen De Graafschap (1-0).

In de 69e minuut nam Gladon de bal op zo'n tien meter van het doel aan en vervolgens schoot hij vanuit de draai raak. Behalve de goal van Gladon viel er bijzonder weinig te genieten in Groningen. Voor de derde opeenvolgende keer eindigde een thuisduel van de Groningers in 1-0.

De ploeg van trainer Danny Buijs heeft thuis al 314 minuten geen doelpunt geïncasseerd. Door de nipte zege passeerde FC Groningen Willem II en de club staat nu op de achtste plaats, met zicht op deelname aan de play-offs.

Nummer 15 Excelsior verloor al voor de zesde keer op een rij. De Rotterdammers kunnen zondag gepasseerd worden door De Graafschap en FC Emmen, clubs die een punt minder hebben.

Bij Excelsior nam assistent André Hoekstra de honneurs waar na het opstappen van trainer Adrie Poldervaart. Die besloot donderdag zijn contract in te leveren omdat hij zijn ploeg naar eigen zeggen niet meer kon raken.