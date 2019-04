Bayern-trainer Kovac: ’We liepen over Dortmund heen’

„We hebben dit seizoen wat uitglijders gemaakt, maar dat gebeurt in het voetbal”, zei Kovac. „Deze ploeg heeft veel kritiek gekregen. Ook daarom ben ik vandaag heel blij voor mijn spelers.”

Kovac heeft het niet makkelijk in zijn eerste seizoen bij de ’Rekordmeister’. Bayern München vloog al vroeg uit de Champions League en incasseerde in de Duitse competitie nu al meer verliespunten dan in het hele vorige seizoen. In de topper tegen Dortmund lieten de spelers van de Duitse kampioen echter weer eens hun klasse zien.

„We zetten ze steeds direct onder druk en liepen daardoor over Dortmund heen”, zei Kovac, die zijn ploeg in de eerste helft vier keer zag scoren. „We hebben een geweldige prestatie geleverd, ik ben trots op mijn ploeg.” Zijn collega Lucien Favre van Dortmund sprak van een harde les. „Deze 5-0 komt hard aan, maar het is verdiend. Bayern was in alles beter. We hebben voetballes gehad.”

