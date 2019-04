AZ verspeelt zege met curieus doelpunt

AZ stond op De Vijverberg lang op voorsprong door een doelpunt van Guus Til, die in de 52e minuut het eindpunt was van een vloeiende aanval via Adam Maher en Mats Seuntjens. In de blessuretijd kwam de thuisclub echter langszij dankzij een curieuze treffer.

Een volley van invaller Daryl van Mieghem belandde op de paal, maar stuiterde via de uitgestoken hand van de duikende keeper Marco Bizot alsnog in het doel. AZ liet in de midweekse speelronde ook al twee punten liggen bij Vitesse (2-2). De club uit Alkmaar verspeelde toen een voorsprong van 2-0.

AZ heeft nu twee punten meer dan Feyenoord, dat zondag in Venlo tegen VVV speelt. Over twee weken treffen de concurrenten in de strijd om plek drie elkaar in De Kuip. De ploeg die als derde eindigt, plaatst zich rechtstreeks voor de Europa League.

De Graafschap sprokkelde weer een puntje in de strijd tegen degradatie. De ploeg van de vertrekkende trainer Henk de Jong heeft nu 26 punten, evenveel als Excelsior. FC Emmen (25) en NAC Breda (21) staan daar nog onder.