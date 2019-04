FC Barcelona wint Spaanse topper

Lionel Messi (L) Ⓒ BSR Agency

BARCELONA - FC Barcelona heeft met winst op Atlético Madrid een voorschot genomen op titelprolongatie in La Liga. De koploper versloeg de nummer twee van de ranglijst in Camp Nou met 2-0, dankzij doelpunten in de slotfase van Luis Suárez en Lionel Messi.