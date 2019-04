Messi twee records rijker na zege

De Argentijnse dribbelkoning is na de overwinning op de Madrileense formatie twee records in de Primera Division rijker. Door de zege is Messi namelijk de speler met de meeste zeges ooit geboekt in de Spaanse hoogste divisie.

Bekijk ook: FC Barcelona wint Spaanse topper

Voor aanvang van het duel met Atlético Madrid stond de aanvoerder van FC Barcelona nog op gelijke hoogte met Iker Casillas. De doelman heeft 334 wedstrijden gewonnen in de Primera Division. Messi mag na zaterdagavond terugkijken op 335 zeges.

En alsof dat nog niet genoeg is, is hij zijn eeuwige ’rivaal’ Cristiano Ronaldo ook voorbijgestreefd. De Argentijn is namelijk door zijn goal op 416 treffers in de Primera Division uitgekomen. Dat is er nu een meer dan de Portugees: die staat op 415 en zal dat naar alle waarschijnlijk ook blijven.