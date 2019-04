Vraagtekens voor Ronde van Vlaanderen

Peter Sagan Ⓒ AFP

Het loopt allemaal niet crescendo voor Peter Sagan. Het kan niet anders dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2016 vanochtend ook met twijfels aan de start verschijnt in Antwerpen. De 29-jarige Slowaak wist dit seizoen pas één zege te boeken en dat was eind januari een rit in de Tour Down Under. Daarnaast is zijn meest uit het oog springende resultaat een vierde plaats in Milaan-Sanremo.