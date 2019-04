Ajax al op 100 (!) goals en legt druk bij PSV

Eén van de doelpunten van Ajax in beeld. Ⓒ Matty van Wijnbergen

TILBURG - Ajax heeft de bananenschil Willem II ontweken (1-4) en de druk in de kampioensrace weer bij PSV gelegd. Het elftal van Erik ten Hag speelde op bezoek bij Willem II uitstekend en had de ploeg in vorm na 53 minuten definitief over de knie gelegd. Door de vier treffers heeft Ajax - als eerste club sinds PSV in 1988 - binnen dertig speelronden honderd Eredivisietreffers gemaakt.