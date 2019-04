Van den Brom en Bizot zijn het oneens over tegengoal AZ

De doelman zag in de eerste minuut van de blessuretijd een schot annex voorzet van Daryl van Mieghem richting zijn doel komen en dook achter de bal aan. Die stuiterde echter tegen de paal, waarna het leer via de arm van Bizot alsnog in het doel verdween. „Ongelukkig”, concludeerde de keeper bij Fox Sports. „Ik ga volle bak richting die bal met de intentie om hem te stoppen en dan valt hij via de paal tegen mijn arm zo het doel in. Pech, dit is een tegengoal van één uit duizend.”

Trainer John van den Brom vond wel dat zijn doelman de bal had moeten hebben. „Het was niet eens een schot op doel en ik denk dat Marco de bal had moeten pakken, maar keepers denken daar vaak anders over”, zei de coach. „Natuurlijk ben ik er doodziek van, want we hadden de wedstrijd onder controle en gaven bijna geen kans weg. Een momentje van niet bij de les zijn en hij valt erin. Zonde.”

Derde plaats

Wanneer Feyenoord zondagmiddag bij VVV-Venlo wint, nemen de Rotterdammers de derde plaats weer over van AZ. „Daarom is dit puntenverlies zo zonde, want je had die positie helemaal in eigen hand”, aldus Van den Brom.

