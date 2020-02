Lazio blijft in spoor van De Ligt en co

De kampioen uit Turijn verloor zaterdag met 2-1 van Hellas Verona.

De winnende goal van Lazio tegen Parma viel al in de eerste helft. Felipe Caicedo scoorde in de 41e minuut. Parma, de nummer tien in de stand, probeerde het wel in de tweede helft, maar slaagde er niet in te scoren, waardoor Lazio zijn ongeslagen status kon uitbreiden naar achttien wedstrijden op rij. De laatste nederlaag van de ploeg van coach Simone Inzaghi was op 25 september vorig jaar.

Internazionale kan zondag bij een overwinning op stadsrivaal AC Milan de Romeinen weer passeren in de stand en zelfs in punten op gelijke hoogte komen met Juventus.