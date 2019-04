Immers: ’Ik ben hier geboren en hier ga ik ook neer’

„In het strafschopgebied ben ik altijd gevaarlijk, en als ik de bal dan voor mijn voeten krijg, kan ik hem er wel eens in schieten”, reageerde Immers bij Fox Sports op zijn opvallende productie van de laatste week.

Productiefste ADO-speler deze eeuw

Met zijn tweede goal (waarmee hij de 5-0 eindstand tegen FC Utrecht op het scorebord zette) kroonde de 32-jarige Hagenaar tot meest scorende ADO-speler van de Eredivisie in deze eeuw. Met 29 treffers blijft hij ploeggenoot Nasser El Khayati voorlopig voor. „Dat is leuk, fluit maar af scheids”, lachte Immers. „Nee, dat is mooi, maar ook slechts een statistiek. We moeten er nu voor zorgen dat we ons zo snel mogelijk veilig spelen. Met nog drie punten erbij zijn we er dit seizoen wel, denk ik”, aldus de middenvelder annex spits, die met ADO zeven punten voor staat op nummer 16 Excelsior.

Immers tekende onlangs een verbintenis die hem na dit seizoen nog zes jaar aan ADO verbindt. „We gaan kijken hoe lang ik het vol hou, maar in principe is het voor drie jaar als speler. En daarna als trainer of scout, dat is nog niet helemaal duidelijk. Tegen die tijd kijken we waar de club me nodig heeft. Waarom zes jaar? Omdat ik eigenlijk altijd alleen maar mooie seizoenen bij ADO heb meegemaakt en altijd wel belangrijk ben geweest. Dan wil je hier ook afsluiten. Ik ben hier geboren en ik ga hier ook neer.”

