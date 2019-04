’Ik laat me geen druk opleggen bij NAC’

Bekijk ook: Eerste verlies NAC Breda onder Brood

„We hebben verdiend verloren”, concludeerde Brood bij de NOS. „In aanvallend opzicht hebben we te wenig gecreëerd en gebracht. Dat is jammer, want we wilden die overwinning op Excelsior van woensdag (1-2, red.) een vervolg geven. Bovendien hadden we de tegengoal van Kristoffer Peterson kunnen voorkomen. Daar zijn we in overtal voor de goal, maar we staan niet goed.”

FC Emmen

Vrijdagavond wacht NAC het cruciale thuisduel met FC Emmen, de dichtstbijzijnde concurrent op de ranglijst, die zondagmiddag eerst nog in actie komt tegen SC Heerenveen. „We willen graag winnen van Emmen, natuurlijk. Maar ik laat me geen druk opleggen door te zeggen dat we móeten winnen”, aldus Brood. „De spelers hebben die druk al, maar we willen elke wedstrijd resultaat halen. Dus tegen Emmen is het niet anders dan in de andere wedstrijden.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie