Sport Kort: Luiten houdt niveau vast in San Antonio

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

09.49 uur: Brooklyn Nets heeft in de NBA een knappe zege geboekt bij Milwaukee Bucks. De ploeg uit New York versloeg de koploper van de oostelijke divisie met 133-128 en vergrootte zo de kansen op de play-offs voor het kampioenschap. De Nets staat nu zevende in het oosten, waar de eerste acht een ticket krijgen om verder te mogen strijden voor het algehele kampioenschap. Er volgen nog twee reguliere wedstrijden. Eerst bij Indiana Pacers, de nummer 5, om donderdag in New York af te sluiten tegen de nummer 9 Miami Heat.

09.23 uur: Joost Luiten heeft door een stabiele derde ronde weinig plaatsen moeten afstaan op het sterk bezette Texas Open. De Nederlandse golfer liep de baan in San Antonio in 70 slagen, twee onder par. De 33-jarige Bleiswijker zakte van de 36e naar de 40e plaats in de stand van het toernooi uit de PGA. Kim Si-woon zag zijn leidende positie bedreigd worden. Na twee keer 66 slagen, liep de Zuid-Koreaan de derde ronde in 69 slagen. Si-woon staat nu op -15, de Canadese nummer twee Corey Conners volgt op 14 slagen onder par.