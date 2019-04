De Jong: ’Als dat gebeurt, worden we een week dronken’

„Eindelijk valt het een keer goed voor ons”, zei een opgeluchte De Jong voor de camera van Fox Sports. Daarmee verwees de coach naar de gelukkige gelijkmaker, die uiteindelijk op naam kwam van de onfortuinlijke AZ-doelman Marco Bizot.

Doelsaldo

„Maar mag het een keer? We hebben veel te weinig punten gekregen voor de manier waarop we voetballen en trainen. Maar nu staan we boven de streep man, niet normaal”, doelde De Jong op de vijftiende plaats die het nu in bezit heeft. Qua punten staan de superboeren gelijk met Excelsior, maar het doelsaldo is vier goals in het voordeel van de Doetinchemmers.

„We blijven rustig”, zegt De Jong, die nu met zijn ploeg achtereenvolgens op bezoek gaat bij PSV en VVV-Venlo. „Dat deden we toen we met twaalf punten onderaan stonden, en dat doen we nu nog steeds. Maar het leeft wel, het zou fantastisch zijn als we boven de streep eindigen. Als dat gebeurt, worden we een week dronken.

