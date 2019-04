Live Extra: Vitesse - PSV: 1-1

Volg hier live alle duels via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

Vitesse - PSV

Het klapstuk van deze Eredivisie-zondag begint om 16.45 uur in Arnhem, waar Vitesse en PSV elkaar bestrijden. De Eindhovenaren nemen bij een driepunter de koppositie weer over van Ajax, terwijl Vitesse gebaat is bij een overwinning met het oog op de play-offplaatsen om Europees voetbal. Sinds de Arnhemmers in 1998 het Gelredome betraden, verloor PSV er nog nooit. Blijft dit zo of kan Vitesse die vloek doorbreken?

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 5-0

In een doelpuntrijk duel heeft PEC Zwolle eenvoudig afgerekend met Fortuna Sittard. De rode kaart, die Fortunees Branislav Ninaj na 35 minuten al kreeg, hielp daar wel een beetje bij. Met de klinkende zege op de Limburgers lijkt PEC zich definitief veilig te hebben gespeeld. De ploeg van trainer Jaap Stam staat nu negen punten boven de degradatiestreep.

VVV-Venlo - Feyenoord 0-3

Feyenoord had een moeiteloze zondagmiddag in het zonovergoten Limburg. De Rotterdammers boekten een 3-0 zege en kwamen geen moment in de problemen. Door de overwinning is Feyenoord weer opgeklommen naar de derde plaats. Daarnaast heeft de ploeg van Giovanni van Bronckhorst tevens korte metten gemaakt met het ’uit-syndroom’. Het was namelijk de eerste uitzege van Feyenoord sinds de winst op bezoek bij Emmen (1-4) van begin december vorig jaar.

FC Emmen - SC Heerenveen 2-0

Om 12.15 uur werd de voetbalzondag in gang gezet aan de Oude Meerdijk, waar FC Emmen SC Heerenveen ontving. Na de nederlaag van hekkensluiter NAC Breda zaterdagavond deed de thuisclub goede zaken door de Bredanaars via een zege (2-0) op zeven punten achterstand te zetten.

