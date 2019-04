Live Extra: VVV - Feyenoord: 0-1

Volg hier live alle duels via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

PEC Zwolle - Fortuna Sittard

In Zwolle staat vanaf 14.30 uur het duel tussen de nummer 13 en 14 van de Eredivisie op het programma, waarbij de thuisclub twee punten in het voordeel is. Bij een nieuwe zege weet de ploeg van trainer Jaap Stam zich zo goed als verzekerd van lijfsbehoud. Maar ook Fortuna wil afstand nemen van de gevarenzone.

VVV-Venlo - Feyenoord

Na de nederlaag in Utrecht van afgelopen zondag keek Feyenoord tegen een achterstand van drie punten op nummer 3 AZ aan, maar zeven dagen later kan het die schade weer inlopen. Door de twee gelijke spelen van de Alkmaarders deze week en de midweekse overwinning van Feyenoord op SC Heerenveen, nemen de Rotterdammers bij winst in De Koel (aftrap 14.30 uur) de derde plaats (mét een punt voorsprong op AZ) weer in handen.

Vitesse - PSV

Het klapstuk van deze Eredivisie-zondag begint om 16.45 uur in Arnhem, waar Vitesse en PSV elkaar bestrijden. De Eindhovenaren nemen bij een driepunter de koppositie weer over van Ajax, terwijl Vitesse gebaat is bij een overwinning met het oog op de play-offplaatsen om Europees voetbal. Sinds de Arnhemmers in 1998 het Gelredome betraden, verloor PSV er nog nooit. Blijft dit zo of kan Vitesse die vloek doorbreken?

FC Emmen - SC Heerenveen 2-0

Om 12.15 uur werd de voetbalzondag in gang gezet aan de Oude Meerdijk, waar FC Emmen SC Heerenveen ontving. Na de nederlaag van hekkensluiter NAC Breda zaterdagavond deed de thuisclub goede zaken door de Bredanaars via een zege (2-0) op zeven punten achterstand te zetten.

