Nageeye verpulvert Nederlands record in Rotterdam

Het ’oude’ record van Nageeye stond op 2 uur, 8 minuten en 16 seconden, wat hij in 2017 in Amsterdam klokte. Daar dook de van oorsprong Somalische lange afstandsloper op deze zonnige zondag in Rotterdam bijna twee minuten onder. Nageeye finishte in 2 uur, 6 minuten en 18 seconden.

Kipsarem

Hij arriveerde na 42,195 kilometer als vierde op de Coolsingel. De Keniaan Marius Kipsarem was voor de tweede keer de snelste in de havenstad. Hij zegevierde in een tijd van 2.04,10 en dook daarmee onder het oude record van 2.04.27, dat sinds 2009 op naam stond van de Keniaan Duncan Kibet.

Kipsarem won eerder in 2016 in Rotterdam, toen in een tijd van 2.06,11.